بوتوكس وحقن منتهية الصلاحية.. إقفال صالون تجميل في زحلة

كما جرى تحديد هوية المشتبه بها الرئيسية ز. م.، التي يُشتبه في استخدامها وإدارتها أشخاصًا آخرين للقيام بأعمال تجميلية طبية من دون ترخيص، ولا سيما حقن «البوتوكس» و«الفيلر»، وجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها.

وأكد تقرير وجود حقن منتهية الصلاحية، وأخرى معبأة من دون معرفة مصدرها أو اسمها أو تاريخ صلاحيتها، إضافة إلى مواد غير مرخصة أُدخلت إلى بطرق غير مشروعة.

وضُبطت المواد والمعدات، وأُقفل الصالون وخُتم بالشمع الأحمر، فيما سُلّمت الموقوفتان والمضبوطات إلى القطعة المعنية للتوسع في التحقيق وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة المختص.