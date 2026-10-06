غيوم وضباب اليوم والخميس يحمل المفاجأة.. كيف سيتغير الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات بخاصة الشمالية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة : طقس خريفي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع هطول أمطار خفيفة متفرقة حتى مساء الثلثاء، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس بخاصة في الداخل.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28 درجة ، 21 و 29 درجة، زحلة بين 13و 27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان



الثلثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار محلية خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد ، وتنشط الرياح أحياناً.



الاربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات بخاصة الشمالية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية.



الخميس : قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة بسبب نشاط الرياح الشمالية الشرقية جنوب البلاد.



الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.



- الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.



- الرياح السطحية : جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.



-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%



-حال البحر : متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.









