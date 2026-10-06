بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يشقّ طريقًا نحو نهر زوطر

📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط

إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط

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