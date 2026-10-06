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إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
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أخبار لبنان

بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يشقّ طريقًا نحو نهر زوطر

2026-10-06 | 09:40
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بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يشقّ طريقًا نحو نهر زوطر

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