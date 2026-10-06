بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع في الحمرا

عاجل
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
تابعوا المسلسل الكوري "الطبيب الرومانسي" وشاركونا رأيكم فيه عبر مسح الـ QR code الظاهر على الشاشة، لفرصة ربح 500 دولار
تابعوا المسلسل الكوري "الطبيب الرومانسي" وشاركونا رأيكم فيه عبر مسح الـ QR code الظاهر على الشاشة، لفرصة ربح 500 دولار
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
23 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع في الحمرا

2026-10-06 | 10:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع في الحمرا
بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع في الحمرا


أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :

صدر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً حمل الرقم 10299، يتعلق بتنظيم أوقات رمي النفايات وعمليات تحميل وتنزيل البضائع، وذلك حرصاً على السلامة والنظافة العامة، وتحسين سير العمل البلدي، والمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة بيروت، وتسهيل حركة المرور والحد من الازدحام داخل شوارع المدينة، وجاء فيه الاتي:





«إلحاقاً بالبلاغات السابقة، وحرصاً على السلامة والنظافة العامة، وتحسين سير العمل البلدي، والمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة بيروت، وتسهيل حركة المرور والحد من الازدحام داخل شوارع المدينة، تطلب بلدية بيروت من جميع المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والخدماتية، ولا سيما المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمستشفيات والجامعات والمدارس والمراكز التجارية الكبرى والمجمعات السكنية الكبرى، التقيد بما يلي:

أولاً: الالتزام برمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها حصراً بين الساعة الثامنة مساءً (20:00) والساعة الثانية ليلاً (02:00).

ثانياً: حصر أوقات تفريغ البضائع والتحميل والتنزيل للمؤسسات المذكورة أعلاه بين الساعة السابعة مساءً (19:00) والساعة السابعة صباحاً (07:00)، وبين الساعة العاشرة صباحاً (10:00) والساعة الواحدة ظهراً (13:00).

ثالثاً: يمنع منعاً باتاً رمي النفايات خارج الأوقات المحددة أعلاه، أو وضعها على الأرصفة والطرقات أو بجانب المستوعبات، كما يمنع إجراء عمليات تفريغ البضائع خارج التوقيت المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

رابعاً: يكلف فوج حرس مدينة بيروت ومصلحة النظافة العامة وسائر الأجهزة المختصة في بلدية بيروت متابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

خامساً: تعتمد شوارع سبيرز – كليمنصو – عبد العزيز في منطقة الحمرا كشوارع نموذجية لتطبيق هذه المعايير بصورة صارمة، على أن يصار إلى تقييم النتائج تمهيداً لتعميم التجربة على سائر مناطق العاصمة.

إن بلدية بيروت تأمل من جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات التعاون والالتزام بمضمون هذا البلاغ، حفاظاً على النظافة العامة والصحة والسلامة العامة، وصوناً للمظهر الحضاري لمدينة بيروت.



بلدية مدينة بيروت 
دائرة العلاقات العامة
مقالات ذات صلة
بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع في الحمرا

أخبار لبنان

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ضربات واغتيالات.. مخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان (اللواء)
مسالخ تزوّد بيروت بلحوم فاسدة ورجل كبله أهله وعزلوه وغيرهم من الملفات في "بالطول والعرض" الآن على الجديد

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026