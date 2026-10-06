مراسل الجديد: الجيش الاسرائيلي قصف عصر اليوم منطقة الخلة عند اطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية كما تعرضت بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي متقطع