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أخبار لبنان

25 مداهمة و29 موقوفًا.. قوى الأمن تلاحق شبكة مخدّرات تُدار من الخارج

2026-10-06 | 12:50
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25 مداهمة و29 موقوفًا.. قوى الأمن تلاحق شبكة مخدّرات تُدار من الخارج
25 مداهمة و29 موقوفًا.. قوى الأمن تلاحق شبكة مخدّرات تُدار من الخارج

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي - شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


"إلحاقًا لبلاغنا السّابق بتاريخ 09-09-2026 المتعلّق بتوقيف أفراد شبكة تهريب مخدّرات تُدار من الخارج، نفّذت عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حملة مداهمات وتوقيفات امتدّت من تاريخ 12-09-2026، ولغاية الـ 21 منه تمكّنت في خلالها من القيام بـ /25/ عمليّة مداهمة في دير قوبل، وتنورين، وحالات، وبحمدون، والسبتيّة، وبعورته – عالية، وعين الرمانة، والزوق، وبلونة، وأدما، وحارة صخر، وعين الدّلبة، والمنصوريّة، وطبرجا، وكفرشيما، وأدونيس، وبصاليم، وعين الريحانة – كسروان، والحازمية، والأشرفيّة، والفنار، وبرج حمود. بالإضافة إلى توقيف /28/ شخصًا من الجنسيّة اللبنانيّة، وسيّدة من الجنسيّة الكازاخستانيّة، فضلًا عن ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات وغيرها من المضبوطات.

وبتفتيش أمكنة إقامتهم، ضُبطت كميات كبيرة ومتنوّعة من المواد المخدّرة، ومستلزمات تصنيعها وزراعتها وتوضيبها وتعاطيها مثل حشيشة الكيف، والماريجوانا وبذورها وشتلات منها، وأنواعًا مختلفة من الحبوب والمواد المخدّرة، من بينها الكبتاغون وMD وLSD وDMT والكيتامين والكوكايين والباز كوكايين والترامادول، إضافةً إلى الفطر المخدّر ومواد سائلة وزيتية وبودرة وأحجار ومواد هلامية ومواد أخرى مختلفة يُشتبه في كونها مخدّرة، فضلًا عن رؤوس وعبوات فايب تحتوي على مواد مختلفة.

كما ضُبطت أدوات ومعدّات ومواد تُستخدم في زراعة المخدّرات وتصنيعها وتحضيرها وتوضيبها وتعاطيها، من بينها: ميازين حسّاسة، مطاحن وفرّامات، مكبس لأكياس النايلون، أكياس فاكيوم وأكياس وعبوات وطبات ومراطبين فارغة، أدوات تغليف، أنابيب وقطّارات وإبر ومحاقن، شفرات، غلايين وأنابيب زجاجية، أجهزة ومستلزمات فايب ورؤوس وخراطيش خاصة بها، أوراق لف وفلاتر، أوعية ومكاييل، مصافٍ، صوانٍ، مراوح ووسائل تهوئة، أجهزة إنارة وتجفيف وتسخين، تربة ومواد ومستلزمات زراعية، بذور، أوعية مخصّصة للزراعة، طناجر ضغط وأجهزة تعقيم وتجفيف وطحن، ميكروسكوب، وأدوات ومعدّات مختلفة مرتبطة بزراعة الفطر وتحضيره وتوضيب المواد المخدّرة. وعثر على أسلحة وذخائر، شملت عددًا من البنادق الحربية وبنادق الصيد والمسدّسات الحربية ومسدّسات أخرى، ومماشط وذخائر من عيارات مختلفة، وكميات كبيرة من الطلقات الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى رمانتَين يدويتَين من دون صاعق، وسكاكين وشفرات مختلفة. كذلك، ضُبط عدد كبير من الهواتف الخلوية من أنواع مختلفة، وشرائح اتصال، وأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحية، وأقراص صلبة خارجية، ووحدات وشرائح ذاكرة وUSB، وكاميرات، وطائرة مسيّرة (درون) مع جهاز التحكّم الخاص بها، وأجهزة تسجيل DVR، وأجهزة راوتر ومعدّات إلكترونية مختلفة.

وشملت المضبوطات أيضًا تجهيزات صوتية وكهربائية مخصّصة للحفلات، من بينها مكبّرات صوت وقواعد حديدية لها، ومضخّمات وموزّعات صوت وأجهزة Mixer، وميكروفونات ورؤوس لها، وأجهزة من أنواع مختلفة، ومعدّات إضاءة، ومنظّمات ووصلات وكابلات كهربائية، إضافةً إلى حقائب تحتوي على تجهيزات ومعدّات صوتية وكهربائية مختلفة.

كما ضُبطت مبالغ مالية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي واليورو، إضافةً إلى أوراق نقدية مخصّصة للعب تحمل عبارة “PROP COPY” أو “COPY”، ومصاغ ومقتنيات من الذهب والفضة شملت سلاسل وأساور وخواتم وقطعًا وأيقونات، وعددًا من أونصات الفضة. وضُبطت كذلك مستندات وأوراق ثبوتية مختلفة، من بينها بطاقات هويّة وجوازات سفر وإجازات سوق ورخص سير وبطاقات جامعية وتأمين صحي وبطاقات مصرفية وإقامة، إضافةً إلى مفاتيح سيارات ومنازل ومتعلّقات شخصية مختلفة. ومن بين المضبوطات أيضًا سيارتان من نوع “هوندا”، إحداهما من طراز CIVIC والأخرى من طراز ODYSSEY، إضافةً إلى بندقية صيد وكمية من طلقات الصيد ومعدّات تُستخدم في الصيد، من بينها آلات صوت وأبواق وبطارية مخصّصة للصيد. كما ضُبطت في عدد من المواقع مواد وأدوات أخرى مرتبطة بالتحقيق، من بينها عبوات وقوارير ومواد سائلة مختلفة، مواد زراعية، أوعية زجاجية وبلاستيكية، أدوات كهربائية، دفاتر وملاحظات، محافظ وحقائب، بطاقات وشرائح إلكترونية، وأغراض شخصية مختلفة.

وقد تمّ تسليم جميع الموقوفين والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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