اعتكاف الصدي لن يبقى إلى ما لا نهاية.. و"القوات" تلوّح بخطوات أخرى (اللواء)

علمت "اللواء" من مصادر مسؤولة في " اللبنانية" أن والمياه جو الصدّي اتصل برئيس الحكومة قبل عقد مؤتمره الصحافي، وأبلغه قراره بالاعتكاف، معتبرةً أن "الاعتكاف لن يبقى إلى ما لا نهاية، فإمّا أن يصل إلى نتيجة وحل، وإمّا تُتَّخذ خطوات أخرى إذا لم تصل الاتصالات إلى نتائج".