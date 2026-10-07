أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

سلام: إن كنا متمسكين بـ"الطائف".. فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده

2026-10-07 | 05:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلام: إن كنا متمسكين بـ&quot;الطائف&quot;.. فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده
سلام: إن كنا متمسكين بـ"الطائف".. فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده

قال رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض "بين سطور الدستور"، إن لبنان لم يستورد دستوراً جاهزاً، بل أخذ من التجربة الفرنسية وأضاف إليها تجربته الخاصة، معتبراً أن خصوصية الدستور اللبناني تكمن في كونه "ابنَ تَعَدُّد".

 وأشار سلام إلى أن "الميثاق الوطني" أضاف إلى النص المكتوب تسوية سياسية حول هوية الكيان اللبناني، لافتاً إلى أن هذه التسوية كانت أساسية، لكنها حملت معها أيضاً بذور أزمات لاحقة. وأضاف أن "من قلب تلك االتجارب، ولدت عام 1989، "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة باتفاق الطائف"، مؤكداً أن أهمية الاتفاق تكمن في أنه لم يكن مجرد تسوية لإنهاء الحرب، بل كان، في جوهره، محاولة جديدة للإجابة عن السؤال نفسه الذي رافق دستور عام 1926: "كيف نُدير التعدد من دون أن يتحول إلى صراع على الدولة؟"

 ولفت إلى أن الطائف أكد مجموعة من المبادئ التي يفترض أن يقوم عليها تجديد العقد الوطني، إذ "أكد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء"، وأن "نظامه ديمقراطي برلماني"، وأنه "قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها". كذلك،  أعاد توزيع الصلاحيات، فنقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، "فكرّس مبدأ المسؤولية الجماعية"، كما "كرّس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب".

 وفي المقابل، طرح سلام جملة من الأسئلة بشأن مدى تطبيق اتفاق الطائف بعد أكثر من ثلاثة عقود، قائلاً: "ولكن بعد أكثر من ثلاثة عقود، علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة: هل طبّقنا الطائف فعلاً، أم أننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة، وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟"

 وأضاف: "كرّسنا المناصفة، لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ. أعلنا أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني، لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه. تحدثنا عن اللامركزية، لكنها بقيت مشروعاً مؤجلاً."

 وتابع: "تحدثنا عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة، باستثناء وظائف الفئة الأولى، فإذا بنا، في الممارسة، نوسّع هذه القاعدة لتشمل مختلف فئات الإدارة، وصولًا إلى أدنى الرتب فيها. وقلنا بعدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، فإذا بمعظم الوظائف العامة تتحول، مع الوقت، إلى مواقع تكاد تكون محجوزة لطوائف محددة دون سواها."

 كما قال إن لبنان "تحدثنا كثيراً عن دولة المؤسسات، فيما سمحنا في محطات كثيرة للأعراف ولتوازنات القوى بأن تتقدم على النص والمؤسسات".

 وفي هذا السياق، شدد سلام على أن التمسك بالطائف يستوجب تطبيقه بكامل بنوده، قائلاً: "لذلك، إذا كنا فعلاً متمسكين بالطائف، فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده. ولا يجوز أن نعلن تمسكنا بالطائف فيما نترك جزءاً كبيراً من إصلاحاته معلقاً. ولا يجوز أن يستخدم كل فريق ما يناسبه منه، ثم يتجاهل ما يتوجب عليه من التزاما."

 وأضاف: "وعلينا ثانيًا أن نعمل على تصحيح ما تم تشويهه من بنود الطائف عند التطبيق وسد الثغرات التي كشفتها الممارسة خلال العقود الماضية، وأن نطوّر دستورنا، عند الحاجة، وفق قواعده لا بتجاوزه."

 وأشار إلى أن التجربة اللبنانية "كشفت عن مسائل لا يجوز أن نتهرّب منها"، مضيفاً: "فقد شهدنا أزمات دستورية طويلة. هذه مسائل ينبغي أن نناقشها ونبتّ فيه."

 وشدد سلام على أن هذه القضايا "ليست أسئلة تقنية"، بل "إنها في صلب مستقبل الدولة"، مؤكداً أنه "فلا يمكن لأي دولة أن تستمر إذا أصبح التعطيل جزءاً من قواعدها غير المكتوبة".

 ورأى أن أهمية المرحلة تكمن في "سدّ ثغرات الطائف والاتفاق على تفسير أحكامه، بل ومراجعتها وتطويرها كلّما اقتضت الحاجة"، قبل أن يعود إلى الفكرة التي استهل بها كلمته.

 وقال: "إن أفضل تكريم لمئوية الدستور ليس أن نحتفل بعمره. بل أن نحقق غايته. أن تكون لدينا دولة قوية بالقانون، لا قوية على القانون. دولة تحمي الحرية لأنها سيدة. وتحمي التعدد لأنها عادلة. وتطبق القانون لأنها تمتلك وحدها السلطة الشرعية."

 وختم سلام قائلاً: "الدولة هي الضمانة. والدستور هو عقد هذه الضمانة. بعد مئة عام، علينا أن نستعيد هذا المعنى. فأفضل ما نكرّم به الدستور في مئويته، أن نعيد إليه دوره ومعناه."
مقالات ذات صلة
سلام: إن كنا متمسكين بـ"الطائف".. فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده

أخبار لبنان

لبنان

مئوية الدستور

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحرارة تتخطى معدلاتها.. وهكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة
وزير الإعلام بول مرقص لـ "الجديد": الدستور ليس المشكلة إنما المشكلة في عدم تطبيقه وعندما تم تطبيق بعض أجزائه كان التطبيق مشوّهًا

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

بالفيديو - درون تتسلل إلى منزل في الجنوب
Play Play
07:58
Play

بالفيديو - درون تتسلل إلى منزل في الجنوب

تلاحق درون اسرائيلية المواطنين في منازلهم في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

07:58

بالفيديو - درون تتسلل إلى منزل في الجنوب

تلاحق درون اسرائيلية المواطنين في منازلهم في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

زيادة التغذية الكهربائية؟ .. بين الرئيس سلام ووزير الطاقة
07:50

زيادة التغذية الكهربائية؟ .. بين الرئيس سلام ووزير الطاقة

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وجرى التداول في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية التي من شأنها تأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيُستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يُعقد يوم الجمعة المقبل.

كما جرى التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط.

07:50

زيادة التغذية الكهربائية؟ .. بين الرئيس سلام ووزير الطاقة

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وجرى التداول في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية التي من شأنها تأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيُستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يُعقد يوم الجمعة المقبل.

كما جرى التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط.

عصابة في الجنوب.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل
07:35

عصابة في الجنوب.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

07:35

عصابة في الجنوب.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026