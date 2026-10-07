الجيش يتحضّر.. وبري يُثبّت!

في فلوريدا، لا يزال اجتماع تامبا في دائرة الاحتمال. وفي الداخل، تتقدم الاتصالات لتثبيت الاستقرار الحكومي ومعالجة ملفات عالقة، من اعتكاف وزير الطاقة إلى الانتخابات النيابية الفرعية.وفي معلومات الجديد، يحضر عرضا لما يمكن أن يقدمه في حال انعقاد اجتماع تامبا، فيما لم يؤكد الجانب حتى العسكري منه، حضوره حتى الساعة، ما يجعل الموعد مبدئيا وغير محسوم.وتقول المعلومات إن رسائل وصلت إلى تفيد بأن لا تريد مشاركة الوفد السياسي، لذلك لا يزال حضور الوفد السياسي اللبناني غير مؤكد ايضا.أما عرض الجيش، فيفترض وفق المعلومات ان يتناول كيفية انتشاره في عدد من المناطق جنوب الليطاني وشماله: من محيط الشقيف وصولا إلى علي الطاهر شمالا، وفي المناطق التي لا تزال تتعرض للقصف جنوبا.لكن التحفظ لا يزال قائما حول تفاصيل ما سيعرضه الوفد العسكري اللبناني، في انتظار تأكيد الجانب الإسرائيلي انعقاده ومشاركته فيه.داخليا يعمل على تثبيت الاستقرار الحكومي.وتحدثت معلومات الجديد عن توافق بين ورئيس الحكومة نواف سلام على استقرار الوضع الحكومي، ولا سيما أن الحكومة لا تزال تحظى بغطاء إقليمي ودولي.أما اعتكاف وزير الطاقة جو صدي، فيحاول رئيس الحكومة معالجته، وسط معلومات عن استمرار النقاش حول ترتيب الخطوات. هل تسبق زيادة التغذية رفع التعرفة، أم العكس؟ وقالت مصادر حكومية للجديد إن صدي لن يحضر جلسة غدا.وفي عين التينة، تحدثت المعلومات عن أن اللقاءات تمحور بعضها حول إجراء انتخابات نيابية فرعية لملء المقعد الأرثوذكسي الشاغر بعد وفاة النائب غسان سكاف، وسط أجواء تتحدث عن احتمال إجرائها قريبا.