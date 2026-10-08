النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية

عقدت الهيئة الادارية لرابطة النواب والوزراء السابقين جلسة بحضور الرئيس الوزير والنائب السابق طلال المرعبي والوزراء والنواب خليل الهراوي، نقولا نحاس، ناصر نصر الله، دكتور عمار حوري وآغوب قصارجيان. استعرضت فيه الاوضاع العامة في البلاد على ضوء التطورات المتسارعة والاستحقاقين الاسرائيلي والاميركي يزيدان خطورة المرحلة المقبلة.



استنكر المجتمعون الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان رغم كل المساعي وأبدوا تضامنهم مع ابناء الجنوب وضرورة تقديم كل المساعدات المطلوبة لهم.



كما أكدوا ان هذه المرحلة تتطلب تضامنا وطنيا شاملا لمواجهة كل المخاطر والاحتمالات والتحديات المصيرية التي يتعرض لها لبنان واللبنانيون. وأكدوا ضرورة تعاون السلطتين التنفيذيّة والتشريعية في مواكبة الاحداث والحفاظ على وحدة الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات.