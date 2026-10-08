بعثة أوروبية جديدة إلى لبنان.. كالاس تكشف موعد إقرارها ومصير اليونيفيل

استقبل والمغتربين يوسف رجي، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وبحث معها العلاقات الأوروبية، ومسار المفاوضات وأسباب التأخير في تنفيذ اتفاق الإطار.



وتناول اللقاء القوة الأوروبية المكلّفة بتدريب والقوى الأمنية، ومستقبل القوة الدولية التي ستحلّ مكان "اليونيفيل"، إضافة إلى استمرار المساعدات الأوروبية للجيش والعلاقات اللبنانية وعودة النازحين السوريين.



وشكر رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للبنان، مؤكدًا عزم الحكومة على المضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أكد رجي أن اتخذ قرارًا سياديًا بحصر السلاح واستخدام القوة بيد الدولة وحدها على كامل أراضيه، معوّلًا على الدعم الأوروبي لإنهاء الاحتلال وضمان التنفيذ الكامل للقرار 1701.

من جهتها، أعلنت كالاس أن الاتحاد الأوروبي أنجز التخطيط لبعثة لتدريب وقوى الأمن الداخلي وتقديم الاستشارات لهما، متوقعة إقرار إنشائها رسميًا يوم الاثنين 12 تشرين الأول.

وشدّدت على أن البعثة لن تحلّ مكان "اليونيفيل" ولن تقتصر على الجنوب، محذّرة من أي فراغ أمني بعد مغادرة الدولية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن مساعدة بقيمة 505 ملايين يورو حتى عام 2027، تستكمل حزمة المليار يورو المعلنة عام 2024، فيما بلغ الدعم المقدّم للجيش اللبناني عبر آلية السلام الأوروبية 182 مليون يورو منذ عام 2022.

وأكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق الذي رعته بشأن الجنوب، وضرورة بسط الدولة سيطرتها الكاملة على أراضيها، بما يشمل المضي في نزع سلاح .

كما دعت إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي لسوريا واللاجئين والمجتمعات المضيفة، وأهمية تأمين الظروف اللازمة لعودة النازحين السوريين.