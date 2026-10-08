خطوة جديدة من "حزب الله" باتجاه النازحين

وفي بيان عقب اجتماعها الدوري، اليوم
الخميس، انتقدت الكتلة أداء السلطة، داعيةً إياها إلى التخفيف مما وصفته بـ«استعراضاتها الفولكلورية وتصريحاتها الاستفزازية»، والقيام بواجباتها تجاه المواطنين.
وأكدت استمرار حزب الله
في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين والمهجّرين، مشيرةً إلى اقترابه من تنفيذ خطوة جديدة
لدفع إعانات الإيواء لهم.
وأعربت الكتلة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية، عازيةً ذلك إلى تفشي الفساد وارتفاع الأسعار والانقطاع شبه التام للتغذية الكهربائية. ودعت الحكومة والمؤسسات إلى تعزيز إيرادات الدولة بما يتيح تقديم مساعدات وإعانات وتخفيضات ضريبية، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.
كما أشادت بالمشاركة في إحياء ذكرى حسن نصرالله
وهاشم صفي الدين في النبي شيت وبيروت ودير قانون النهر، ووجّهت التحية إلى عائلات الشهداء
والجرحى والأسرى، وخصوصاً جرحى تفجيرات أجهزة «البيجر»، وإلى التجمع الذي نظمته كشافة الإمام المهدي في بيروت
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