خطوة جديدة من "حزب الله" باتجاه النازحين

دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» السلطة إلى اتخاذ خطوات عملية لتخفيف آثار الاعتداءات على المواطنين، وإجراءات لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومعالجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وفي بيان عقب اجتماعها الدوري، الخميس، انتقدت الكتلة أداء السلطة، داعيةً إياها إلى التخفيف مما وصفته بـ«استعراضاتها الفولكلورية وتصريحاتها الاستفزازية»، والقيام بواجباتها تجاه المواطنين.



وأكدت استمرار في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين والمهجّرين، مشيرةً إلى اقترابه من تنفيذ خطوة لدفع إعانات الإيواء لهم.



وأعربت الكتلة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية، عازيةً ذلك إلى تفشي الفساد وارتفاع الأسعار والانقطاع شبه التام للتغذية الكهربائية. ودعت الحكومة والمؤسسات إلى تعزيز إيرادات الدولة بما يتيح تقديم مساعدات وإعانات وتخفيضات ضريبية، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.



كما أشادت بالمشاركة في إحياء ذكرى وهاشم صفي الدين في النبي شيت وبيروت ودير قانون النهر، ووجّهت التحية إلى والجرحى والأسرى، وخصوصاً جرحى تفجيرات أجهزة «البيجر»، وإلى التجمع الذي نظمته كشافة الإمام المهدي في .