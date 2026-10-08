مراسلة الجديد: مجلس الوزراء جدد ولاية بسام بدران كرئيس للجامعة اللبنانية

​عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر برفقة عضو مجلس الإدارة المكلف بمتابعة الملف المهندس سامر الحسنية واطلعاه على تفاصيل إجتماع لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل النيابية المخصص لمتابعة ملف تشغيل معملي الزوق والجية وعلى جهود مجلس الادارة لاعادة التشغيل وفق مسارين تقني وإداري بما يوفر نحو ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية لمدة شهر ونصف الشهر وفق المحروقات المتوفرة حالياً.

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كما شدّدا على انه متى تمّ تشغيل المعملين، فأي عطل يكون على عاتق المشغل وفق ما ينص عليه عقد التشغيل المعمول به