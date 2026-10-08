أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

رئيس وأعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان: نواجه عرقلة من داخل المؤسسة وخارجها

2026-10-08 | 09:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئيس وأعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان: نواجه عرقلة من داخل المؤسسة وخارجها
رئيس وأعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان: نواجه عرقلة من داخل المؤسسة وخارجها

علق رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، على ما أُثير خلال جلسة اللجنة النيابية المختصة بالأشغال العامة والطاقة في شأن إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، والتصريحات الإعلامية التي أعقبتها.

وأوضح البيان أن "ما جرى تداوله في شأن وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حول إعادة تشغيل المعملين لا يعكس الواقع"، لافتا إلى أن "رئيس المجلس وأعضاءه يواصلون أداء مهامهم بروح التعاون والمسؤولية المؤسسية، انطلاقا من الحرص على مصلحة المؤسسة وحسن سير المرفق العام".

واعتبر أن "تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسبقا مسؤولية شخصية عن أي عطل فني قد يطرأ بعد إعادة التشغيل يتجاهل توزيع الصلاحيات والالتزامات بين الجهات المعنية"، لافتا إلى أن "المسؤوليات تحدد وفقاً للقوانين والأنظمة والعقود، وفي ضوء الوقائع والأسباب الفنية، ولا تترتب تلقائياً لمجرد اتخاذ قرار بإعادة التشغيل".

وأوضح أن "عضو مجلس الإدارة المكلّف متابعة الملف المهندس سامر حسنية قدم عرضاً تقنياً مفصّلاً استند إلى المستندات والمعطيات الواردة من إدارة المؤسسة وشركة MEP"، مشيرا إلى أنّ "تقرير اللجنة المكلّفة متابعة الملف سيُعرض على مجلس الإدارة الاثنين المقبل، لدراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائجه". وقال: "وعليه، فإنّ استباق قرار المجلس أو تحميله تبعات تشغيلية قبل استكمال دراسة الملف يفتقر إلى الأسس اللازمة لتقييمه بصورة موضوعية".

ولفت البيان إلى أن "المجلس يسعى المجلس، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين التغذية، بما يخفّف عن اللبنانيين أعباء الاشتراك بالمولدات الخاصة، وهو ويعمل لهذه الغاية على إعادة تشغيل معامل المؤسسة القائمة والاستفادة من قدراتها الإنتاجية، استناداً إلى التقييمات الفنية ومتطلبات السلامة والجدوى التشغيلية. وتتولى الجهات المختصة والمشغّل تنفيذ أعمال التشغيل والاضطلاع بالمسؤوليات الفنية المرتبطة بها، كل ضمن صلاحياته والتزاماته، فيما يمارس مجلس الإدارة صلاحياته التقريرية والرقابية وفقاً للأصول، واضعاً سلامة المنشآت وحسن سير المرفق العام في مقدمة أولوياته".

وأعلن أن "المجلس يؤكد أنّه يواجه محاولات عرقلة من جهات داخل المؤسسة وخارجها، لغايات لا تخدم المصلحة العامة، تعوق جهوده لزيادة الإنتاج وممارسة دوره الرقابي"، مشددا على أن "هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء واجباته والعمل على تحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

ودعا المجلس إلى "تحرّي الدقة والموضوعية في تناول هذا الملف، وعدم استباق نتائج الإجراءات الفنية والإدارية أو إطلاق استنتاجات تشكّك في آليات اتخاذ القرار قبل استكمالها"، مؤكدا "استمراره في ممارسة صلاحياته واتخاذ قراراته، استناداً إلى المعطيات الفنية والقانونية والمصلحة العامة، وفقاً للأصول المرعية الإجراء".
 
 
 
مقالات ذات صلة
رئيس وأعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان: نواجه عرقلة من داخل المؤسسة وخارجها

أخبار لبنان

الكهرباء

الكهرباء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مفاتيح حاسمة لجولة التفاوض! (الجمهورية)
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين – قضاء بنت جبيل

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الصدي يطّلع على جهود إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
11:56

الصدي يطّلع على جهود إعادة تشغيل معملي الزوق والجية

​عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر برفقة عضو مجلس الإدارة المكلف بمتابعة الملف المهندس سامر الحسنية واطلعاه على تفاصيل إجتماع لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل النيابية المخصص لمتابعة ملف تشغيل معملي الزوق والجية وعلى جهود مجلس الادارة لاعادة التشغيل وفق مسارين تقني وإداري بما يوفر نحو ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية لمدة شهر ونصف الشهر وفق المحروقات المتوفرة حالياً.

كما شدّدا على انه متى تمّ تشغيل المعملين، فأي عطل يكون على عاتق المشغل وفق ما ينص عليه عقد التشغيل المعمول به

11:56

الصدي يطّلع على جهود إعادة تشغيل معملي الزوق والجية

​عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر برفقة عضو مجلس الإدارة المكلف بمتابعة الملف المهندس سامر الحسنية واطلعاه على تفاصيل إجتماع لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل النيابية المخصص لمتابعة ملف تشغيل معملي الزوق والجية وعلى جهود مجلس الادارة لاعادة التشغيل وفق مسارين تقني وإداري بما يوفر نحو ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية لمدة شهر ونصف الشهر وفق المحروقات المتوفرة حالياً.

كما شدّدا على انه متى تمّ تشغيل المعملين، فأي عطل يكون على عاتق المشغل وفق ما ينص عليه عقد التشغيل المعمول به

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026