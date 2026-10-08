على توقيت الانتخابات الاسرائيلية.. كل الخيارات مفتوحة!

طغت الاهتمامات بالملفات المعيشية على الاهتمام الرسمي، وسط انتظار لما قد يحصل على مستوى المفاوضات في تامبا والتي انحصرت في اطارها العسكري.

وبرز التحرك النيابي باتجاه عواصم القرار للضغط من اجل التجديد للقوات الدولية العاملة في ، وبحسب معلومات الجديد يزور وفد نيابي بولندا التي تشارك في اليونيفيل حاليا وعلى جدول الاعمال طلب تحرك اوروبي لمساعدة في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وفي هذا الاطار اعلنت الممثلة للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس توجه المجلس الأوروبي لإقرار إرسال بعثة مدنية- عسكرية الى لبنان لتلافي الفراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل.



كما يزور وفد نيابي لتأكيد موقف نيابي من الذين وقعوا على العريضة النيابية المطالبة بالتمديد لقوات اليونيفيل وبهدف تأكيد التمسك بحضورها وضرورة عدم حدوث فراغ اممي في الجنوب.



حتى موعد مفاوضات تامبا في فلوريدا، تبقى كل الخيارات قائمة قبل موعد الانتخابات الاسرائيلية، اذ ابدت مصادر سياسية تخوفها من ان يقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي على التصعيد في جنوب لبنان، بهدف تأجيل الانتخابات الاسرائيلية خصوصا ان احصاءات تشير الى ان لم يستطع تأمين الاكثرية المطلوبة.



اما على الصعيد الحكومي، فتوقفت مصادر سياسية عند ما قاله رئيس الحكومة من حرص على انجاح حكومته خصوصا بمعالجة الملفات الحياتية.



واشارت المعلومات الى ان الاتصالات بموضوع الكهرباء مستمرة اذ يفترض ان يلتقي جو صدي رئيس الحكومة سلام الجمعة للبحث بسلسلة المطالب التي كان قد رفعها صدي، ولفتت الى حرص كل من الرئيسين عون وسلام على عودة صدي عن قراره، والعمل لمعالجة ازمة الكهرباء التي بدأت أولى بوادره من خلال قرار اعادة العمل بمعملي الزوق والجية لزيادة التغذية الكهربائية، بما يوفر ساعات تغذية إضافية.