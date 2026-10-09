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مليون دولار لدعم التفاح اللبناني.. إليكم التفاصيل

2026-10-09 | 03:11
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مليون دولار لدعم التفاح اللبناني.. إليكم التفاصيل
مليون دولار لدعم التفاح اللبناني.. إليكم التفاصيل

توجّه وزير الزراعة نزار هاني بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على دعمه المتواصل للقطاع الزراعي ومتابعته المباشرة لتصريف موسم التفاح اللبناني وفتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الوطني، مثمّنًا استجابة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، رودولف سعادة، لطلب الرئيس عون، من خلال تخصيص دعم بقيمة مليون دولار لتسهيل تصدير التفاح اللبناني.

وأوضح أن "المبادرة تشمل تقديم تخفيضات على كلفة شحن الحاويات المبرّدة عبر شركة CMA CGM إلى عدد من الموانئ العربية، وتحديدًا شرق بورسعيد في مصر، وجدة في المملكة العربية السعودية، وطرابلس ومصراتة وبنغازي في ليبيا، بما يسهم في تخفيف الأعباء اللوجستية عن المصدّرين وتعزيز القدرة التنافسية للتفاح اللبناني في الأسواق الخارجية".

وأكد أن "الخطوة تندرج ضمن خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الزراعة لتسويق محصول التفاح لموسم 2026، والهادفة إلى تصدير ما لا يقل عن 100 ألف طن، من خلال توسيع الأسواق الخارجية، وتفعيل الديبلوماسية الزراعية والاقتصادية، وتطوير منظومة التصدير والنقل والتسويق، بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص".

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