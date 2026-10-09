مليون دولار لدعم التفاح اللبناني.. إليكم التفاصيل

وأوضح أن "المبادرة تشمل تقديم تخفيضات على كلفة شحن الحاويات المبرّدة عبر شركة CMA CGM إلى عدد من الموانئ ، وتحديدًا شرق بورسعيد في مصر، في المملكة العربية ، وطرابلس ومصراتة وبنغازي في ليبيا، بما يسهم في تخفيف الأعباء اللوجستية عن المصدّرين وتعزيز القدرة التنافسية للتفاح اللبناني في الأسواق الخارجية".

وأكد أن "الخطوة تندرج ضمن خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الزراعة لتسويق محصول التفاح لموسم 2026، والهادفة إلى ما لا يقل عن 100 ألف طن، من خلال توسيع الأسواق الخارجية، وتفعيل الديبلوماسية الزراعية والاقتصادية، وتطوير منظومة التصدير والنقل والتسويق، بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص".