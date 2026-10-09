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أخبار لبنان

بعد خلافات مالية.. العثور على رجل الأعمال عبد الله كرامي مقتولاً في طرابلس

2026-10-09 | 05:44
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بعد خلافات مالية.. العثور على رجل الأعمال عبد الله كرامي مقتولاً في طرابلس
بعد خلافات مالية.. العثور على رجل الأعمال عبد الله كرامي مقتولاً في طرابلس

أفاد مراسل "الجديد" بأنه تم العثور على رجل الأعمال عبد الله كرامي، صهر الرئيس الراحل عمر كرامي، مقتولاً داخل مكتبه في مدينة طرابلس، في جريمة حضرت على إثرها الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والجهات القضائية المختصة إلى المكان.

وباشرت الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروفها، فيما لا تزال دوافعها وهوية المتورطين فيها قيد التحقيق.

ويُذكر أن الضحية كان قد تعرّض في الفترة الأخيرة لتهديدات متكررة بالقتل على خلفية خلافات مالية، كان آخرها صباح اليوم، وفق المعلومات المتوافرة.
 
وفي هذا السياق، قالت مصادر قضائية لـ" الجديد" أنهم لا يزالون بانتظار تقرير الطبيب الشرعي، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وتقرير الأدلة الجنائية، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال عبدالله كرامي، وهو متأهل وله أولاد وأحفاد، حضر صباحاً إلى مكتبه في شارع السلام برفقة سائقه الخاص، قبل أن يعثر عليه الأخير جثةً هامدة داخل المكتب، بعد مرور وقت طويل من دون أي تواصل معه.

ولفتت المصادر إلى كرامي  كان يواجه خلافات مالية، مؤكدة أن جميع الفرضيات لا تزال قائمة، بانتظار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوفاة.
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