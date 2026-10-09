استعدادًا لإطلاق أولى الرحلات من مطار القليعات.. اجتماع في الداخلية

ترأس والبلديات الحجار، في مكتبه، الاجتماع الدوري لمتابعة التحضيرات في مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، والتدابير الأمنية لمواكبة إطلاق أولى الرحلات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستوى الجهوزية الأمنية في ، والإجراءات والخطط الواجب استكمالها لتأمين حمايته وضمان المسافرين والوافدين والعاملين فيه، وأمن حركة الطيران، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف والإدارات المعنية، بما يواكب متطلبات تشغيل المطار وفق المعايير المعتمدة.



وأكد الوزير الحجار أن جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات على جهوزية تامة لتأمين تشغيل المطار، وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة.



وحضر الاجتماع، قائد جهاز أمن مطار الدولي - العميد الركن فادي كفوري، رئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounges Services زياد الملا، قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة العميد الركن حمدان، قائد سرية مطار رفيق الدولي - بيروت في قوى الامن الداخلي العميد ياسر الميس، رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العقيد جورج داغر، وممثل للجمارك رئيس دائرة المسافرين في السوق الحرة أول شكري الحاج.