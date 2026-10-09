لقاءات عسكرية وتدريبات مشتركة.. ماذا بحث هيكل في قبرص؟

‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخَي 7 و8 /10 /2026 قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي رئيس أركان الحرس الوطني الفريق Emmanouel Theodorou .

استهلّ العماد هيكل زيارته في القبرصية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، والتقى Vasilis Palmas بحضور الفريق Theodorou.



خلال اللقاء، تناول البحث آخر التطورات في والمنطقة، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وسط ما تشهده المنطقة من تحديات.





بعدها وضعَ قائد الجيش إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.



كما زار عددًا من المراكز العسكرية، بما فيها Cyclops Training Center حيث التقى بضباط الذين يتابعون دورات تدريبية، ومركز تنسيق عمليات الإنقاذ المشترَكة وJoint Rescue Coordination Center، واطّلع على سير التمارين والمهمات المختلفة، ولا سيما التدريب المشترَك بين الجيشَين اللبناني والقبرصي. بعدها وضعَ قائد الجيش إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.كما زار عددًا من المراكز العسكرية، بما فيها Cyclops Training Center حيث التقى بضباط الذين يتابعون دورات تدريبية، ومركز تنسيق عمليات الإنقاذ المشترَكة وJoint Rescue Coordination Center، واطّلع على سير التمارين والمهمات المختلفة، ولا سيما التدريب المشترَك بين الجيشَين اللبناني والقبرصي.