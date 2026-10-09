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أخبار لبنان

لقاءات عسكرية وتدريبات مشتركة.. ماذا بحث هيكل في قبرص؟

2026-10-09 | 07:45
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لقاءات عسكرية وتدريبات مشتركة.. ماذا بحث هيكل في قبرص؟
لقاءات عسكرية وتدريبات مشتركة.. ماذا بحث هيكل في قبرص؟

‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخَي 7 و8 /10 /2026 جمهورية قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي رئيس أركان الحرس الوطني الفريق Emmanouel Theodorou .

استهلّ العماد هيكل زيارته في وزارة الدفاع القبرصية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، والتقى وزير الدفاع Vasilis Palmas بحضور الفريق Theodorou.

خلال اللقاء، تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وسط ما تشهده المنطقة من تحديات.
 


بعدها وضعَ قائد الجيش إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء.

كما زار عددًا من المراكز العسكرية، بما فيها Cyclops Training Center حيث التقى بضباط الجيش اللبناني الذين يتابعون دورات تدريبية، ومركز تنسيق عمليات الإنقاذ المشترَكة وJoint Rescue Coordination Center، واطّلع على سير التمارين والمهمات المختلفة، ولا سيما التدريب المشترَك بين الجيشَين اللبناني والقبرصي.
 


كذلك أقامت السفيرة اللبنانية في قبرص رينا شربل حفل عشاء على شرف العماد هيكل في السفارة اللبنانية، بحضور عدد من سفراء الدول العربية، وشخصيات ديبلوماسية عربية وقبرصية.
 
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