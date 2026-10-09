سلام: لا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات