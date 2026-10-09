سلام: معركتنا من أجل النهوض بلبنان لا تنفصل عن معركتنا ضد الجهل والتعصّب والانغلاق وعن سعينا إلى ترسيخ التفكير الحر والمسؤول وإلى توسيع المساحات المشتركة بين اللبنانيين