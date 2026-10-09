سلام: أتطلع إلى أن تستعيد بيروت مكانتها في صناعة الكتاب لا باعتبارها مجرد امتداد لماضٍ مجيد بل بوصفها مركزاً متجدداً للإبداع والترجمة والنشر والحوار

الرئيس سلام في افتتاح معرض الكتاب: لا يكفي أن نضع قوانين جديدة إذا استمرينا في التعامل مع القانون بوصفه قابلاً للاستثناء أو مع المؤسسات بوصفها أدوات لخدمة المصالح الخاصة