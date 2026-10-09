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سلام: أتطلع إلى أن تستعيد بيروت مكانتها في صناعة الكتاب لا باعتبارها مجرد امتداد لماضٍ مجيد بل بوصفها مركزاً متجدداً للإبداع والترجمة والنشر والحوار
2026-10-09 | 09:44
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سلام: أتطلع إلى أن تستعيد بيروت مكانتها في صناعة الكتاب لا باعتبارها مجرد امتداد لماضٍ مجيد بل بوصفها مركزاً متجدداً للإبداع والترجمة والنشر والحوار
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سلام: أتطلع إلى أن تستعيد بيروت مكانتها في صناعة الكتاب لا باعتبارها مجرد امتداد لماضٍ مجيد بل بوصفها مركزاً متجدداً للإبداع والترجمة والنشر والحوار
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