عبر الحدود اللبنانية السورية.. اشتباك مسلح وإحباط تهريب قذائف صاروخية ومتفجرات

بتاريخ 9 / 10 /2026، وعلى أثر المراقبة المستمرة للحدود اللبنانية السورية
والمعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب، حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال
بين عناصر الجيش والمواطن (ا.ب.) الذي يعمل في التهريب، دون وقوع إصابات، أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وأوقفته وضبطت في حوزته نحو 60 كلغ من حشيشة الكيف و35 كلغ من مادة الكبتاغون و22 كلغ من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر.
كما أحبطت وحدة من الجيش في منطقة القصر
- الهرمل
، عملية تهريب عبر الحدود، من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كلغ من مادةTNT الشديدة الانفجار، معدّة للتهريب.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء
المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية تهريب المتفجرات.