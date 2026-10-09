عبر الحدود اللبنانية السورية.. اشتباك مسلح وإحباط تهريب قذائف صاروخية ومتفجرات

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بتاريخ 9 / 10 /2026، وعلى أثر المراقبة المستمرة للحدود والمعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب، حصل اشتباك مسلح في جرد بين عناصر الجيش والمواطن (ا.ب.) الذي يعمل في التهريب، دون وقوع إصابات، أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وأوقفته وضبطت في حوزته نحو 60 كلغ من حشيشة الكيف و35 كلغ من مادة الكبتاغون و22 كلغ من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر.