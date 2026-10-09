تحرّك لإنقاذ لبنان.. وصيغة جديدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل؟

فيما لا يزال موعد مفاوضات تامبا مدرجا في الرزنامة من دون تأكيد رسمي تتحرك في الكواليس مساع دولية للبحث في مستقبل الوجود الأممي في بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

وتكشف مصادر دبلوماسية أوروبية للجديد عن مساع قائمة لإيجاد صيغة للمرحلة المقبلة بالتوازي مع اهتمام ومراقبة لمسار الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من .

وفي هذا السياق، تقول المصادر إن تقود جهودا مع أصدقاء لبنان داخل ، وكذلك مع دول في المنطقة، وفي مقدمتها وقطر لإيجاد حل للمسار اللبناني بملفاته المختلفة.

ومن هنا جاءت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى الدوحة، حيث كان الملف اللبناني حاضرا في المحادثات.

أما جولة ممثلة ، فسجلت، بحسب المصادر تقاربا في الموقف بين والأوروبيين حيال ما ينتظر من لبنان: اتخاذ خطوات لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح، مع تفهم أن لبنان لا يريد جر البلاد إلى نزاع داخلي.

وفي الداخل، تسجل الكواليس السياسية مساعي جدية للحكومة لمعالجة ملفات معيشية. وفي معلومات الجديد، يشهد الأسبوع المقبل حركة سياسية في هذا الاتجاه.