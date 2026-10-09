إطلاق نار وسرقات وتهريب.. تفاصيل حملة الجيش الأمنية

• دهم منزلَي المطلوبَين (ع.ع.) و(م.ع.) وتوقيفهما لقيامهما بأعمال السلب وإطلاقهما النار في منطقتَي الشياح والغبيري – بعبدا، وضُبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
• دهم منازل مطلوبين في منطقة حي السلم – بعبدا وتوقيف المواطن (ح.ا.) والسوري (ع.ع.)، وضُبط في حوزتهما مسدسان حربيَّان وكمية من الذخائر، إضافة إلى كمية من المخدرات.
• توقيف المواطن (ه.ا.) لتعاطيه المخدرات وترويجها في منطقة البوار - كسروان، وضُبطت في حوزته كمية منها.
• دهم منزل المواطن (م.ب.) وتوقيفه لقيامه بأعمال التهريب في بلدة السمقانية – عكار.
• توقيف المواطنين: (ع.م.)، (خ.م.)، (م.م.)، (س.م.)، (ق.م.) في منطقة مكسة - زحلة لإطلاقهم النار، وضبط سلاح حربي وكمية من الذخائر في حوزتهم.
• توقيف المواطن (ع.ط.) عند حاجز السفري – بعلبك لتورطه في أعمال تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، والمواطن (ع.ص.) عند حاجز الخضر – بعلبك لقيامه بأعمال سرقة.
• توقيف السوريَّين (ع.ق.) و(م.ح.) عند حاجز عين الشعب – عرسال لتجولهما دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".