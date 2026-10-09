مصادر أمنية لـ "الجديد": يوم الاثنين تم توقيف شخصين عند حاجز ضهر البيدر من قبل قوى الامن الداخلي عثر بحوزتهم على 250 كيلوغرامات من مادة الـ tnt غير مخصص للتفجير