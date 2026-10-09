مصادر أمنية لـ "الجديد": وفقا لتحقيقات الاجهزة الأمنية تبين أن الموقوفين هما ه. أ. مواليد 1981 و ع.ك. مواليد 2001 وذلك على متن سيارة من نوع دودج لون رمادي كان يقودها الأول