معلومات الجديد: أوعز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى الشرطة العسكرية بمواصلة التحقيقات في القضية بهدف كشف ملابساتها وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورّطون فيها