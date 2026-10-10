مهمة أمنية أوروبية إلى بيروت.. وهذه التفاصيل (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

كشف أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى نهاية العام، مشيراً إلى أن المهمة ستضم أكثر من مئة عسكري من وإسبانيا وإيطاليا.



وأوضح أن المهمة ستتولى دعم وقوى الأمن، ولن تنتشر في الجنوب، لافتاً إلى أن تسلّم طلباً رسمياً من لنشرها.