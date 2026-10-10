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أخبار لبنان

بعد قرار ترامب إلغاء القيود الجوية على لبنان.. أول تعليق من الرئيس عون

2026-10-10 | 01:32
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بعد قرار ترامب إلغاء القيود الجوية على لبنان.. أول تعليق من الرئيس عون
بعد قرار ترامب إلغاء القيود الجوية على لبنان.. أول تعليق من الرئيس عون

رحب رئيس الجمهورية جوزاف عون بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم.


وشكر الرئيس عون الرئيس ترامب على قراره والاجراءات التنفيذية التي ستتخذ بعدما كان تجاوب خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض في شهر تموز الماضي، مع طلبه رفع القيود على حركة النقل الجوي بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية واوعز في حينه الى المسؤولين الاميركيين ضرورة اعادة الحركة الجوية بين البلدين، وأقرن ذلك ببيان فوري إلى شركات الطيران الاميركية باعادة رحلاتها إلى بيروت. كما شكر الرئيس عون وزير الخارجية الاميركية مارك روبيو على متابعته الحثيثة لهذا الملف وجميع من عمل لانجازه.

وأكد الرئيس عون أن لبنان يولي سلامة الطيران المدني وأمن مطار رفيق الحريري الدولي وحركة الملاحة الجوية أهمية قصوى، ويواصل اتخاذ التدابير اللازمة وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يحفظ سلامة المسافرين ويعزّز الثقة بلبنان ومؤسساته.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملاً أن تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تشكّل مدخلاً لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات.
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Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت صباح اليوم حي الحريق بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت في قضاء النبطية بصاروخين موجهين
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