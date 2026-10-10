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أخبار لبنان

مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف منطقة الجرمق قضاء جزين

2026-10-10 | 06:57
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف منطقة الجرمق قضاء جزين
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف منطقة الجرمق قضاء جزين
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مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف منطقة الجرمق قضاء جزين

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أكبر علم لبناني.. من التفاح
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09:14

أكبر علم لبناني.. من التفاح

في أجواء احتفالية مميزة، افتُتح مساء أمس مهرجان «مواسم التفاح – بسكنتا»، باحتفال جمع أبناء البلدة وبلديتها، بحضور رئيس البلدية أنطوان هراوي وأعضاء المجلس البلدي، والنائب رازي الحاج، إلى جانب فعاليات البلدة وحشد من الأهالي والزوار.

09:14

أكبر علم لبناني.. من التفاح

في أجواء احتفالية مميزة، افتُتح مساء أمس مهرجان «مواسم التفاح – بسكنتا»، باحتفال جمع أبناء البلدة وبلديتها، بحضور رئيس البلدية أنطوان هراوي وأعضاء المجلس البلدي، والنائب رازي الحاج، إلى جانب فعاليات البلدة وحشد من الأهالي والزوار.

عن احتمال تحرك شعبي او سياسي.. كلام لنائب في "حزب الله"!
08:47

عن احتمال تحرك شعبي او سياسي.. كلام لنائب في "حزب الله"!

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن المنطقة كلها اليوم في حالة انتظار لما يحصل في الإقليم، وخصوصاً في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأننا معنيون في هذه المرحلة بأن نبقى صامدين وثابتين ومتمسكين بحقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا وأرضنا وجنوبنا، وأن نبقى متمسكين بهذه المقاومة، لأنها الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعيد تحرير هذه الأرض وأن يحمي الجنوب ولبنان

08:47

عن احتمال تحرك شعبي او سياسي.. كلام لنائب في "حزب الله"!

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن المنطقة كلها اليوم في حالة انتظار لما يحصل في الإقليم، وخصوصاً في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأننا معنيون في هذه المرحلة بأن نبقى صامدين وثابتين ومتمسكين بحقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا وأرضنا وجنوبنا، وأن نبقى متمسكين بهذه المقاومة، لأنها الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعيد تحرير هذه الأرض وأن يحمي الجنوب ولبنان

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