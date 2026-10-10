النائب حيدر ناصر لـ"هنا بيروت": ترك الجنوب من دون مظلة دولية أمر خطير والقرار بشأن انسحاب اليونيفيل حاسم ولا عودة عنه

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن المنطقة كلها اليوم في حالة انتظار لما يحصل في الإقليم، وخصوصاً في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأننا معنيون في هذه المرحلة بأن نبقى صامدين وثابتين ومتمسكين بحقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا وأرضنا وجنوبنا، وأن نبقى متمسكين بهذه المقاومة، لأنها الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعيد تحرير هذه الأرض وأن يحمي الجنوب ولبنان

