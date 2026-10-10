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الرئيس عون: ندين الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدّمها مطار الملك خالد الدولي
2026-10-10 | 10:59
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الرئيس عون: ندين الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدّمها مطار الملك خالد الدولي
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الرئيس عون: ندين الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدّمها مطار الملك خالد الدولي
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