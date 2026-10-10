عون يدين الاعتداءات على المرافق الجوية والمنشآت الحيوية في السعودية

جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ادانته الاعتداءات التي تستهدف الشقيقة ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية وفي مقدمها مطار الملك خالد الدولي، وأكد أن هذه الاعتداءات تشكّل تهديداً لأمن واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.





واعرب عن تضامن الكامل، مع الشقيقة، قيادةً وشعباً، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.



وشدد رئيس الجمهورية على أن أمن هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، وأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والابتعاد عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، يشكّلان ركيزة أساسية لصون الاستقرار الإقليمي.



كما جدّد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والمملكة ، وعلى حرص لبنان على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحة المنطقة.