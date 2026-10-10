عون يدين الاعتداءات على المرافق الجوية والمنشآت الحيوية في السعودية

واعرب الرئيس عون
عن تضامن لبنان
الكامل، مع المملكة العربية السعودية
الشقيقة، قيادةً وشعباً، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن أمن المملكة العربية السعودية
هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، وأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والابتعاد عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، يشكّلان ركيزة أساسية لصون الاستقرار الإقليمي.
كما جدّد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والمملكة العربية السعودية
، وعلى حرص لبنان على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحة المنطقة.