بين واشنطن وبيروت.. الأجواء مفتوحة (في النشرة المسائية)

مصادر دبلوماسية للجديد: اجتماع واشنطن سيُعقد بدلاً من جلسة المفاوضات التي كانت مقررة في روما من دون توقعات بإحراز تقدم إذ سيقتصرعلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الأطراف