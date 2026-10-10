الهزّاع في جولة بقاعية تشمل الجالية السورية والمرجعيات الدينية

زار سفارة الجمهورية في ، الأستاذ إياد الهزّاع، منطقة جب جنين، حيث اطّلع على أوضاع أبناء الجالية في المخيمات، واستمع إلى أبرز احتياجاتهم ومطالبهم، وسط حشود من أبناء الجالية الذين رحّبوا بالزيارة.

