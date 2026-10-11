من البيت الأبيض إلى بيروت.. تحضيرات لمؤتمر أميركي مرتقب! (المدن)

تستعد الأميركية لاستضافة مؤتمر من أجل ، لكن هذه المرة بطابع اقتصادي، وفقاً لمعلومات «المدن»، وإن كان لن يخلو من البُعد السياسي الاستراتيجي. علماً أن التحضيرات للمؤتمر، التي يتولاها الأميركي في ميشال عيسى، تأتي ثمرةً للقاء الرئيسين جوزاف عون ودونالد في في تموز الماضي.

وقبل نحو شهرين، مهّد رئيس الجمهورية الطريق أمام المؤتمر، من دون تحديد موعد له أما ، فتشير معلومات «المدن» إلى أن التنسيق قائم بين دوائر القصر والسفارة الأميركية في بيروت لإنجاح المؤتمر، الذي يُتوقع أن يُعقد بعد عيد الشكر ومبدئياً في كانون الأول المقبل، وفقاً للمعلومات نفسها.

أما الهدف منه، فهو عرض الطاقات القابلة للاستثمار أمام القطاع الخاص الأميركي والمؤسسات المالية والجالية اللبنانية في الأميركية، بهدف جذب الاستثمارات.