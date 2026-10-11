من البيت الأبيض إلى بيروت.. تحضيرات لمؤتمر أميركي مرتقب! (المدن)

تستعد العاصمة الأميركية لاستضافة مؤتمر من أجل لبنان، لكن هذه المرة بطابع اقتصادي، وفقاً لمعلومات «المدن»، وإن كان لن يخلو من البُعد السياسي الاستراتيجي. علماً أن التحضيرات للمؤتمر، التي يتولاها السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، تأتي ثمرةً للقاء الرئيسين جوزاف عون ودونالد ترامب في البيت الأبيض في تموز الماضي.
وقبل نحو شهرين، مهّد رئيس الجمهورية الطريق أمام المؤتمر، من دون تحديد موعد له أما اليوم، فتشير معلومات «المدن» إلى أن التنسيق قائم بين دوائر القصر الجمهوري والسفارة الأميركية في بيروت لإنجاح المؤتمر، الذي يُتوقع أن يُعقد بعد عيد الشكر ومبدئياً في كانون الأول المقبل، وفقاً للمعلومات نفسها.
أما الهدف منه، فهو عرض الطاقات اللبنانية القابلة للاستثمار أمام القطاع الخاص الأميركي والمؤسسات المالية والجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف جذب الاستثمارات.