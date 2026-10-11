من المدارس إلى الجامعات.. البابا يخصّص منحاً دراسية للطلاب في لبنان

وأوضح أنّ الهدف هو دعم كي تحصل العائلات على المساعدة الضرورية للبقاء في والحفاظ على الحضور المسيحيّ.

وأعلنت دائرة الكنائس الشرقية أنّ البابا لاوُن قرّر تخصيص منح دراسية لدعم الطلاب من العائلات الأكثر حاجة في وسوريا والعراق، بما يغطي الرسوم المدرسية والجامعية السنوية لأبنائهم.