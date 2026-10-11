من المدارس إلى الجامعات.. البابا يخصّص منحاً دراسية للطلاب في لبنان

وأوضح أنّ الهدف هو دعم الشباب كي تحصل العائلات المسيحية على المساعدة الضرورية للبقاء في الشرق الأوسط والحفاظ على الحضور المسيحيّ.
وأعلنت دائرة الكنائس الشرقية أنّ البابا لاوُن الرابع عشر قرّر تخصيص منح دراسية لدعم الطلاب المسيحيين من العائلات الأكثر حاجة في لبنان وسوريا والعراق، بما يغطي الرسوم المدرسية والجامعية السنوية لأبنائهم.
كتب الوزير السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "إكس": "وحدها العودة إلى اتفاقات إسلام أباد مع تطويرها يجنّب المنطقة من خراب كامل تستفيد منه شركات النفط الكبرى وشركات السلاح واي مراهنة على دعم خارجي وهم وخيال".