قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بقضايا خطيرة.. هل وقعتم ضحيته؟

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة الموقوف:

– ع. ز. (مواليد عام 1977، لبناني)

لتورّطه، بحسب التحقيقات، في تأليف عصابة تنشط في أعمال المراباة والرهن والنصب والاحتيال والابتزاز، واحتجاز مواطنين وخطفهم بقوة السلاح، وإطلاق النار.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من كلّ من وقع ضحيّة أعماله أو تعرّض لأيّ من الجرائم المذكورة وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في سراي ، أو الاتّصال على الرقم: 922173-05، للإدلاء بما لديه من معلومات، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.