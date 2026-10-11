"أمطار وبرق ورعد".. إليكم طقس الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل، حتى بعد ظهر الأحد حيث يتحول تدريجيا الى متقلب مع تساقط أمطار متفرقة حتى فجر الثلاثاء حيث يعود الى الاستقرار، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من فجر الخميس بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب والذي يقترب تدريجيا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار تكون غزيرة أحيانا، رياح ناشطة وعواصف رعدية. يستمر تأثيره حتى نهاية الاسبوع المقبل.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: بين 20 و28 م°، 21 و29، زحلة بين 13 و27 م°.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، يتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية كما تنشط الرياح أحيانا.



الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.



الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية. تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس الى قليل الغيوم.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة مساء ويتحول الطقس تدريجيا خلال ليل الاربعاء/الخميس الى غائم جزئياً ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة.