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الوكالة الوطنية: استـشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد اسـتهداف العدو الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها
الوكالة الوطنية: استـشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد اسـتهداف العدو الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها
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2026-10-11 | 09:01
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متفجرات ضهر البيدر.. تطوّر جديد في ملف الموقوفَين
أفاد مصدر قضائي لـ"الجديد" بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يتجه الى التوسع في استجواب الموقوفَين من "حزب الله" بعد ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر
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