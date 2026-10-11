متفجرات ضهر البيدر.. تطوّر جديد في ملف الموقوفَين

الوكالة الوطنية: استـشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد اسـتهداف العدو الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها

الوكالة الوطنية: استـشهاد عسكري متقاعد من بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل بعد اسـتهداف العدو الاسرائيلي أطراف البلدة بالقصف المدفعي أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون فيها