أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش

صدر عن البيان الآتي:



دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة ريحا – ، وأوقفت المواطن (م.ز.)، وهو من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢٢ ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين، كما أوقفت المواطن (ع.ش.) والسوريين (ج.م.) و(ع.ث.) و(ا.ع.) الذين ارتكبوا مع المطلوب (م.ز.) عدة جرائم: الاتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، إطلاق قذائف صاروخية. وضبطت في حوزتهم سيارتين إحداهما مصفحة، وأسلحة وذخائر حربية وكمية من المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون.



كما نفذت وحدات أخرى عمليات دهم وتدابير في بلدة نبحا – بعلبك ومنطقة – وبلدة – ، وأوقفت ٥ مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت آلتَين ومواد أولية لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.





