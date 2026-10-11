وزير الدفاع يشارك في معرض مراكش الدولي للطيران

شارك الوطني ميشال منسى، على رأس وفد من ضباط ، في فعاليات معرض مراكش الدولي للطيران 2026، الذي يُقام في المغربية برعاية الملك محمد السادس، وبمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول .

وعلى هامش المعرض، التقى منسى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغربية عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي، إضافةً إلى الأوضاع في والتطورات الإقليمية.



وشكر اللواء منسى الجانب المغربي على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مهنئًا المملكة بنجاح المعرض وحسن تنظيمه، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز التعاون العسكري بين جيشيهما.



كما أعرب عن تقدير لبنان للدعم المغربي المتواصل، ولا سيما المساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها المملكة خلال العدوان عام 2006، وانفجار مرفأ عام 2020، والأزمة الاقتصادية عام 2021، فضلًا عن مواقفها الداعمة للبنان في المحافل الدولية.



واستعرض اللواء منسى تداعيات الاعتداءات المستمرة، وما تسببت به من دمار ونزوح لأكثر من مليون شخص، مشيرًا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب، وتدمير القرى والبنى التحتية، بما يعيق عودة الأهالي.



، رحّب الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية بمشاركة الوفد اللبناني في المعرض، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والاستعداد لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الدفاعية.



وأكد الجانب المغربي دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره، وأهمية وقف الاعتداءات وحماية المدنيين، ومساندة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.