وزير الدفاع يشارك في معرض مراكش الدولي للطيران

وعلى هامش المعرض، التقى اللواء
منسى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة
المغربية عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الفريق أول محمد بريظ، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي، إضافةً إلى الأوضاع في لبنان
والتطورات الإقليمية.
وشكر اللواء منسى الجانب المغربي على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مهنئًا المملكة بنجاح المعرض وحسن تنظيمه، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز التعاون العسكري بين جيشيهما.
كما أعرب عن تقدير لبنان للدعم المغربي المتواصل، ولا سيما المساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها المملكة خلال العدوان الإسرائيلي
عام 2006، وانفجار مرفأ بيروت
عام 2020، والأزمة الاقتصادية عام 2021، فضلًا عن مواقفها الداعمة للبنان في المحافل الدولية.
واستعرض اللواء منسى تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية
المستمرة، وما تسببت به من دمار ونزوح لأكثر من مليون شخص، مشيرًا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب، وتدمير القرى والبنى التحتية، بما يعيق عودة الأهالي.
من جهته
، رحّب الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية بمشاركة الوفد اللبناني في المعرض، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والاستعداد لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الدفاعية.
وأكد الجانب المغربي دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره، وأهمية وقف الاعتداءات وحماية المدنيين، ومساندة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.