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اغتيالات إسرائيلية في لبنان.. ماذا تبلّغ حزب الله؟ (النهار)
2026-10-12 | 00:19
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اغتيالات إسرائيلية في لبنان.. ماذا تبلّغ حزب الله؟ (النهار)
جاء في أسرار النهار:
سقطت تسريبات مصادر قريبة من "
حزب الله
" عن
أخبار
وصلت إلى الحزب عن إمكان إقدام
إسرائيل
على تنفيذ عمليات اغتيال في
لبنان
قُبيل موعد انتخاباتها لاتّهام الحزب بها وتبيّن أنّها مفتعلة لتغطية أعمال
أمنية
محتملة.
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