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أخبار لبنان

إجراءات وإخلاء مكاتب في الضاحية وبيروت.. حزب الله يستعد لجولة جديدة؟ (المدن)

2026-10-12 | 01:57
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إجراءات وإخلاء مكاتب في الضاحية وبيروت.. حزب الله يستعد لجولة جديدة؟ (المدن)
إجراءات وإخلاء مكاتب في الضاحية وبيروت.. حزب الله يستعد لجولة جديدة؟ (المدن)

جاء في صحيفة المدن:


تفيد مصادر متابعة بأن حزب الله وفي إطار توقعه لحصول الحرب، يعمل على إعادة بناء قدراته. وتشير المصادر إلى أن الحزب نجح في الاستفادة من طول الفترة الماضية التي تخللها وقف لإطلاق النار، لأجل إعادة بناء قدراته العسكرية في الجنوب، في جنوب الليطاني وفي شماله أيضاً. هنا تربط المصادر عملية إعادة بناء القدرات العسكرية لدى الحزب بإيقاف شاحنة كانت تنقل مواد عسكرية متفجرة من البقاع إلى بيروت. وتقول المصادر إن هذه المواد يستخدمها حزب الله في تطوير الطائرات المسيرة من نوع fpv، التي عمل على تطويرها لتصبح قادرة على حمل ما بين 4 و6 كلغ من المتفجرات، بعدما كانت في السابق تحمل حوالى 2 كلغ ونصف. كما نجح الحزب في إطالة مدى شريط الفايبر أوبتيك الذي ترتبط به المسيرة من عشرين كلم إلى أكثر من 30 كلم، وهو ما يعني أنه أصبح قادراً على استهداف مواقع أبعد وأعمق. وبحسب المعلومات، فإن الحزب يضع في المسيرات مواد شديدة التفجير من نوع تي أن تي، وسي فور، ويزودها بمسامير وكرات حديدية لتحقق أكبر قدر من الإصابات في صفوف الإسرائيليين. وتشير المعطيات إلى أن الحزب سبق واستخدم كل هذه الأسلحة في المسيرات التي استخدمها ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب. 

من الإجراءات التي يتخذها الحزب أيضاً، الإجراءات الأمنية تحسباً لحصول عمليات اغتيال إسرائيلية تستهدف كوادره ومسؤوليه، خصوصاً أن التحليق الكثيف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء الجنوب أو في أجواء صيدا والضاحية الجنوبية قد تشير إلى رصد دقيق لأي حركة تنفيذاً لعملية اغتيال، وهذا ما فرض على الحزب تشديد الإجراءات الأمنية وإخلاء الكثير من الشقق والمكاتب في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
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