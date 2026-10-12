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أخبار لبنان

قروض ومساعدات مالية.. هكذا كان يستدرج ضحاياه ويبتزّ النساء

2026-10-12 | 02:30
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قروض ومساعدات مالية.. هكذا كان يستدرج ضحاياه ويبتزّ النساء
قروض ومساعدات مالية.. هكذا كان يستدرج ضحاياه ويبتزّ النساء

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:


"في إطار جهودها المستمرّة لمكافحة الجرائم الالكترونية وملاحقة المتورّطين في عمليات النصب والاحتيال، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، في محلة جونية، المدعو (م. م.)، وهو من الجنسية السورية، وذلك بعد الاشتباه به ورفضه إبراز مستندات ثبوتية.

وبنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ الموقوف أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم Loans Lebanon، مستخدمًا اسما وهميا، للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة، لبنانية وسورية ومغربية وعراقية، موهمًا إيّاهم بقدرته على تأمين مساعدات مالية لهم.

وأظهرت التحقيقات أنّه كان يطلب من الرجال مبلغ 200 دولار أميركي مقابل تعبئة ملف للحصول على المساعدة المزعومة، فيما كان يحوّل إلى النساء مبالغ مالية صغيرة في البداية، قبل محاولة استدراجهنّ إلى إرسال صور ذات طابع إباحي، بهدف تحويل مبالغ مالية إضافية إليهنّ، واستخدامها لاحقًا لابتزازهنّ ماليًا، وفق ما أثبتته المحادثات والصور المضبوطة على هاتفه.

وبعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، ممثّلةً بالقاضي بلال بدر، جرى توقيفه بجرم النصب والاحتيال، فيما تستمرّ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف القضاء المختص".
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