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أخبار لبنان

سلام: لا تساهل في قضية المتفجرات والمحاسبة ستطال الجميع

2026-10-12 | 04:20
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سلام: لا تساهل في قضية المتفجرات والمحاسبة ستطال الجميع
سلام: لا تساهل في قضية المتفجرات والمحاسبة ستطال الجميع

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة لن تتهاون في التحقيقات المتعلقة بشحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، مشدداً على ضرورة كشف جميع المتورطين فيها ومحاسبتهم.

وخلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي الذي ترأسه في السراي الحكومي، نقل وزير الإعلام بول مرقص عن سلام قوله إن الشاحنة التي أوقفت قبل أيام، وكانت متجهة من البقاع إلى منطقة بيروت الكبرى، احتوت على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها مادة الـ"C-4" الشديدة الانفجار، التي استُخدمت سابقاً في عدد من عمليات الاغتيال السياسي في لبنان.

وأشاد سلام بجهود القوى الأمنية التي ضبطت الشاحنة وأحالت سائقيها إلى الجهات المختصة، مؤكداً تفهّمه قلق اللبنانيين من خطورة المواد المصادرة.

وشدّد على أن التحقيقات ستتواصل وتتوسّع لتحديد هويات جميع المتورطين في العملية ومن يقف وراءهم، وكشف مخططاتهم وأهدافهم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بتكرار العبث بأمن البلاد واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء من حيث حيازته أو نقله أو استخدامه.

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