سلام: لا تساهل في قضية المتفجرات والمحاسبة ستطال الجميع

وخلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي الذي ترأسه في السراي الحكومي، نقل عن سلام قوله إن الشاحنة التي أوقفت قبل أيام، وكانت متجهة من إلى الكبرى، احتوت على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها مادة الـ"C-4" الشديدة الانفجار، التي استُخدمت سابقاً في عدد من عمليات الاغتيال السياسي في .

وأشاد سلام بجهود القوى الأمنية التي ضبطت الشاحنة وأحالت سائقيها إلى الجهات المختصة، مؤكداً تفهّمه قلق اللبنانيين من خطورة المواد المصادرة.

وشدّد على أن التحقيقات ستتواصل وتتوسّع لتحديد هويات جميع المتورطين في العملية ومن يقف وراءهم، وكشف مخططاتهم وأهدافهم وإحالتهم إلى ، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بتكرار العبث بأمن البلاد واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء من حيث حيازته أو نقله أو استخدامه.