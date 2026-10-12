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أخبار لبنان

مداهمة شقة وتوقيف زوجين.. قوى الأمن تكشف التفاصيل

2026-10-12 | 05:02
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مداهمة شقة وتوقيف زوجين.. قوى الأمن تكشف التفاصيل
مداهمة شقة وتوقيف زوجين.. قوى الأمن تكشف التفاصيل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس حول نشاط شبكة تعمل في ترويج المخدرات في طرابلس وضواحيها.



بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٦ وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، وبعد رصدٍ ومراقبة، قام المكتب المذكور بتحديد شقّة في محلّة ابي سمراء، حيث تتم عمليّة تسليم المخدّرات إلى المروجين الذين ينضوون في الشّبكة المذكورة.



وعلى إثر ذلك، تمّت مداهمة الشّقة، وتوقيف كلٍّ من:



م. س. ر. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)



وزوجته: س. ط.  (مواليد عام ١٩٩٠، سورية الجنسيّة)



وتبيّن أنهما مطلوبان للقضاء بموجب مذكّرات عدليّة بجرم مخدّرات.



ضبط كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التّالي:



 ٣١٤٢ غرامًا من مادّة حشيشة الكيف.



 ٣٢ غرامًا من مادّة باز الكوكايين.



 ١٨ غرامًا من مادّة الكوكايين.



 ٥٩ غرامًا من حبوب الكبتاغون المخدّرة.



 وحبوب أخرى مخدّرة، ومبلغ مالي وهواتف خلوية.



التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيف متورطين آخرين".

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