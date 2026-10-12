متى تنحسر الأمطار؟ .. إليكم طقس الأيام المقبلة

وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى غد الثلثاء حيث يعود إلى الاستقرار، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية يقترب تدريجا ويحمل معه أمطارا ورياحا ناشطة و عواصف رعدية يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع المقبل.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول : 21 و 29 درجة، بين 20 و 28 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنانالإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة، تشتد أحياناً بخاصة شمال البلاد في الفترة الصباحية ، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، على ان يستقر الطقس تدريجاً خلال الليل.الثلاثاء: غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحا بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.الاربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح مساء ويتشكل الضباب على المرتفعات.الخميس: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر بخاصة في المناطق الشمالية.