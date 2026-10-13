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أخبار لبنان

​رجي من موسكو: لا سلاح خارج الدولة ولا تفاوض باسم لبنان

2026-10-13 | 05:13
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​رجي من موسكو: لا سلاح خارج الدولة ولا تفاوض باسم لبنان
​رجي من موسكو: لا سلاح خارج الدولة ولا تفاوض باسم لبنان

واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، لليوم الثاني على التوالي، زيارته الرسمية إلى روسيا، حيث عقد اجتماعاً مطوّلاً مع السفراء العرب المعتمدين في موسكو، أطلعهم خلاله على آخر التطورات في لبنان.

وتناول رجي توقيت الزيارة، مؤكداً أن غياب الزيارات السابقة لم يكن لأسباب سياسية بل نتيجة الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان. وأعلن  قرار المشاركة في المنتدى الروسي ـ العربي الذي سيعقد في موسكو في كانون الأول المقبل. وجدّد التعويل على دور روسي إيجابي ومتوازن، يتفهّم موقف لبنان من إيران ورفضه أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما جدّد إدانته الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن.

وانطلاقاً من قناعته بأن قول الحقيقة واجب مهما كانت صعبة، وأنه دون تشخيص المشكلة لا يمكن الوصول إلى حل كما قال، شرح رجي للسفراء العرب دقة الوضع الناجمة عن زجّ حزب الله لبنان في حرب عبثية لم يريدها، دفع اللبنانيون ولا يزالون أثماناً باهظة بسببها.

وأكد أن مطلب اللبنانيين بالعيش في دولة لا سلاح فيها إلا سلاح قواها العسكرية الشرعية هو مطلب مستقل عن كل الحسابات الإقليمية والدولية. وشدّد على أن أولوية الدولة اللبنانية هي تحرير الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، واستعادة قرار الحرب والسلم وحصر سلاح التنظيمات المسلحة، موضحا ان الحكومة اختارت المفاوضات المباشرة بعد فشل الخيار العسكري.

ورأى أن أهمية هذه المفاوضات تكمن في أنها كرّست حقيقة أن الدولة اللبنانية سيدة نفسها، ولا أحد يفاوض باسمها. واعتبر أن المسار صعب وطويل، لكن الحكومة اللبنانية مصمّمة، برعاية أميركية ومساندة عربية، على التوصل إلى نتيجة تخدم مصلحة لبنان وحده، لا مصلحة أي دولة أخرى، وفي مقدّمها إيران.

وفي ختام اللقاء، شكر السفراء العرب الوزير رجي، وأكدوا استعداد دولهم لدعم لبنان في قضيته وتوحيد الموقف عشية انعقاد المنتدى الروسي ـ العربي.
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مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية
07:24

مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

اكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستمرار والتمادي في الأعمال الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ضد أهلنا في المملكة العربية السعودية، هو استهداف لكل القيم الأخلاقية والإنسانية أولاً، ومن ثم محاولة لإسقاط كل الوساطات للتهدئة، والدخول في الحوار من أجل أمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية، والتي تشكل المملكة العربية السعودية نقطة الارتكاز الأساسية، في هذا السعي السلمي، من أجل دفع البلاء وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط .

إن التغاضي والسكوت والاعتكاف عن المواجهة الحازمة والحاسمة لهذا الارهاب الحوثي، سيؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الاستقرار والتهديد المباشر للأمن القومي العربي ككل.

نحن ندعو كل القوى السياسية الوطنية والقومية الفاعلة إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من تهديد لأمنها، الذي يشكل تهديداً لأمن الدول العربية لا بل كل دول المنطقة.

07:24

مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

اكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستمرار والتمادي في الأعمال الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ضد أهلنا في المملكة العربية السعودية، هو استهداف لكل القيم الأخلاقية والإنسانية أولاً، ومن ثم محاولة لإسقاط كل الوساطات للتهدئة، والدخول في الحوار من أجل أمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية، والتي تشكل المملكة العربية السعودية نقطة الارتكاز الأساسية، في هذا السعي السلمي، من أجل دفع البلاء وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط .

إن التغاضي والسكوت والاعتكاف عن المواجهة الحازمة والحاسمة لهذا الارهاب الحوثي، سيؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الاستقرار والتهديد المباشر للأمن القومي العربي ككل.

نحن ندعو كل القوى السياسية الوطنية والقومية الفاعلة إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من تهديد لأمنها، الذي يشكل تهديداً لأمن الدول العربية لا بل كل دول المنطقة.

عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة
06:56

عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة


اتصل الرئيس جوزاف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وغيره من المنشآت والمرافق المدنية.

وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدًا تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ومعتبرًا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد رئيس الجمهورية للأمير محمد بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معربًا عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

06:56

عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة


اتصل الرئيس جوزاف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وغيره من المنشآت والمرافق المدنية.

وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدًا تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ومعتبرًا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد رئيس الجمهورية للأمير محمد بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معربًا عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

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